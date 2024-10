Com Abel na torcida, Palmeiras vence Cruzeiro e é campeão brasileiro sub-20

O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 3 a 0, nesta segunda-feira, no Allianz Parque, na final do Campeonato Brasileiro Sub-20, e sagrou-se campeão. Abel Ferreira assistiu à partida em um dos camarotes.



Allan, e Rafael Coutinho, duas vezes, fizeram os gols do Palmeiras na grande final. Na ida, o Palmeiras havia empatado em 2 a 2 com o Cruzeiro.

Com mais este título, o Palmeiras se torna tricampeão do Brasileirão Sub-20 (2018, 2022 e 2024). Essa foi a terceira final consecutiva na modalidade alcançada pelo Verdão, que bateu o Corinthians em 2022 e perdeu para o Flamengo nos pênaltis em 2023.



O Palmeiras dominou as ações no 1º tempo da partida, mas demorou para abrir o placar. Aos 38 minutos do 1º tempo, depois de criar inúmeras chances, Allan inaugurou o placar para o Verdão. Ainda na primeira etapa, Rafael Coutinho ampliou a vantagem do Palmeiras.



Na volta do intervalo, aos 14 minutos do 2º tempo, Rafael Coutinho anotou mais um gol. O camisa 5 subiu mais alto que a zaga do Cruzeiro após cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo das redes. O Palmeiras controlou a partida e, com o placar de 3 a 0 e o título garantido, a torcida no Allianz Parque começou a gritar "Olé" aos 40 minutos do 2º tempo.