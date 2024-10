Após início ruim, Londrina EC chega em alta para definição da vaga à Série B

O Londrina chega à última rodada da Série C dependendo só dele para conseguir o acesso para a Série B, graças à vitória nos acréscimos por 3 a 2 sobre a Ferroviária . O panorama para o jogo decisivo contra o Athletic era algo pouco provável depois do início ruim do LEC no quadrangular semifinal.





O Tubarão somou apenas um ponto no primeiro turno ao perder nas duas primeiras rodadas e só empatar com o Ypiranga, no estádio do Café. No entanto, as duas vitórias seguidas contra o Ypiranga, em Erechim (RS), e a do último domingo, deixaram o Alviceleste na segunda posição do grupo, com sete pontos.

"Oscilamos em um momento ruim que foi o início do quadrangular, com duas derrotas. Mas falei aos jogadores que teríamos três confrontos diretos. Somamos quatro pontos contra o Ypiranga, devolvemos o placar com a Ferroviária e se devolvermos agora o placar da derrota com o Athletic estaremos classificados", frisou o técnico Claudinei Oliveira, em entrevista coletiva após a vitória de domingo.





Os quatro times do grupo chegam a rodada final com chances de acesso. Athletic, Londrina e Ferroviária somam sete pontos e o Ypiranga tem seis.

Os vencedores de cada confronto sobem e se houver empate nas duas partidas, os classificados serão Athletic e LEC. Em caso de vitória, o Londrina termina também na liderança do grupo e vai disputar a final com o primeiro colocado da outra chave.





"Estamos em uma crescente e confiantes. O Londrina é uma equipe que não abre mão do jogo e sempre busca os gols. Estou muito feliz pelo que os jogadores estão apresentando e satisfeito pelo trabalho. Chegar à última rodada dependendo só de nós, da forma como começamos, não é fácil", apontou Oliveira.

"Temos que manter os pés no chão porque não conquistamos nada. Nadamos pra caramba, mas não alcançamos ainda o objetivo."





Além das duas vitórias, o LEC chega ao momento decisivo com o melhor ataque do quadrangular final, com 10 gols marcados. No entanto, tem também a pior defesa, com 10 gols sofridos.





