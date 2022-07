Com apagão aos 44 do segundo tempo, juiz encerra Palmeiras e Fortaleza no Brasileiro

Após um apagão na energia elétrica aos 44 minutos do segundo tempo, o jogo Fortaleza e Palmeiras foi encerrado com empate sem gols na noite de domingo (10) pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado manteve o Verdão na liderança da competição com 30 pontos e o Leão na lanterna, com 11.

O próximo jogo dos paulistas é na quinta (14), às 20h, quando recebe o São Paulo na volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo Nacional, recebe o Cuiabá na segunda (18) às 20h.





Já o time da capital cearense visita o Ceará na quarta (13), às 20h, também pela Copa do Brasil. Na série A, o próximo compromisso é domingo (17), às 18h, na casa do Atlético-GO.