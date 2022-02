Com gol de falta de Arrascaeta, Flamengo goleia o Nova Iguaçu no Carioca

Após bater o Audax, o Flamengo emplacou neste domingo (13) a sua segunda vitória seguida ao golear o Nova Iguaçu por 5 a 0, com gols de Gustavo Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Diego, em jogo válido pelo Carioca. Em bonita cobrança, o uruguaio marcou seu primeiro gol de falta pelo Rubro-negro.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Rubro-negro fez valer a sua superioridade desde o início e deu sinais de evolução em relação às ideias de jogo de Paulo Sousa.



Na próxima rodada, o Fla encara na quarta-feira (16) o Madureira, 15h30, em Conselheiro Galvão. No mesmo dia, a equipe da Baixada pega o Fluminense.



O Flamengo aproveitou a partida para testar a assimilação ao plano de jogo de Paulo Sousa. A equipe já mostrou mais fluidez no esquema com três homens na linha de zaga e também no papel dos alas. Os rubro-negros marcaram em cima o Nova Iguaçu e criaram espaços a partir das movimentações. Paulo Sousa aproveitou para manter o rodízio e equilibrar a quilometragem dos jogadores antes da hora dos desafios maiores.

Continua depois da publicidade



Aos 3 minutos de jogo, Gustavo Henrique aproveitou cruzamento de Arrascaeta, cabeceou e abriu o placar. Aos 37, Arrascaeta bateu falta e ampliou. Aos 26 do segundo tempo, Gabigol, cobrou pênalti e fez o terceiro. Aos 39, Pedro recebeu de Gabigol e fez mais um. Aos 43, o Fla trocou passes até Diego fuzilar e fechar a conta.



O Nova Iguaçu entrou disposto a marcar forte e tentar surpreender o Fla com a velocidade após uma roubada de bola. O gol de Gustavo Henrique, com apenas três minutos de jogo, desmanchou a ideia inicial do time, que teve de sair com mais apetite e deixou muitos espaços, especialmente pelo lado esquerdo de defesa. A equipe lutou muito, mas não conseguiu levar perigo ao Rubro-negro além de uma bonita cabeça de Samuel que Hugo foi buscar.





FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 5x0 NOVA IGUAÇU

Competição: Campeonato Carioca

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Dia: 13 de fevereiro 2022, domingo

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Wallace Muller Barros Santos

Cartões amarelos: Gabigol, Gustavo Henrique (FLA); Andrey, Luis Henrique (NOV)

Gols: Flamengo: Gustavo Henrique, aos 3 minutos do primeiro tempo; Arrascaeta, aos 37 minutos do primeiro tempo; Gabigol, aos 26 minutos do segundo tempo; Pedro, aos 39 minutos do segundo tempo; Diego, aos 43 minutos do segundo tempo.





FLAMENGO

Hugo Souza; Léo Pereira (Pedro), Gustavo Henrique (Filipe Luís) e Fabrício Bruno; Rodinei, Willian Arão, João Gomes (Diego), Everton Ribeiro (Renê) e Arrascaeta; Gabigol e Marinho (Vitinho). Técnico: Paulo Sousa.





NOVA IGUAÇU

Luis Henrique; Gabriel Pinheiro, Leonardo, Rafinha (Carlinhos) e Gilberto; Abuda (Dieguinho), Vinícius e Andrey (Luã Lúcio); Gabriel Luiz, Vandinho (Gabriel Santana) e Samuel (João Pedro). Técnico: Carlos Vitor.