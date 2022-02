Flamengo vence Audax-RJ sem brilho e divide torcida entre vaias e aplausos

O Flamengo se reabilitou da derrota recente para o Fluminense e voltou a vencer no Campeonato Carioca. No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, a equipe bateu o Audax-RJ por 2 a 1 nesta quinta-feira (10).



Gabigol abriu o placar ainda na etapa inicial. Já no segundo tempo, Thomás mandou para o próprio gol após cobrança de falta de Andreas Pereira. Hugo Sanches teve tempo de diminuir a vantagem flamenguista, mas o Audax não evitou a derrota.



O time comandado por Paulo Sousa ainda se ressentiu da falta de encaixe e não fez uma grande partida, embora tenha criado bem mais possibilidades que o rival, que apostou em uma marcação forte para tentar surpreender na hora da retomada da bola.



Ao fim do jogo, parte da torcida rubro-negra vaiou a atuação do time, enquanto uma outra aplaudiu.

Na próxima rodada, o Flamengo vai encarar, no domingo (13), o Nova Iguaçu, às 19h, em Volta Redonda. No mesmo dia, a equipe de Angra dos Reis pegará o Boavista, a partir das 15h30, no Jair Toscano.





AUDAX-RJ

Max; Lucas Mota, Lucas Rocha, Thomás, Thiagão (Maxwell) e João Vitor; Fernando Medeiros e Léo Bueno (Grafite); Misael (Danilo), Hugo Sanches e Carlinhos (Anderson Lessa). T.: Alex Alves





FLAMENGO

Hugo, Isla, Léo Pereira e Filipe Luís (Cleiton); Matheuzinho (Everton Ribeiro), Thiago Maia (Willian Arão), Andreas Pereira, Lázaro e Arrascaeta (Marinho); Pedro (Diego) e Gabigol. T.: Paulo Sousa





Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Assistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno e Thayse Marques Fonseca

Cartões amarelos: Thomás e Lucas Mota (AUD); Cleiton e Willian Arão (FLA)

Gols: Gabigol (FLA), aos 47'/1ºT; Thomás (contra, FLA), aos 8', e Hugo Sanches (AUD), aos 25'/2ºT