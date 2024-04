Com gol no fim, Flamengo bate Atlético-GO em jogo de expulsões e VAR

O Campeonato Brasileiro teve início com um jogo completamente maluco no Serra Dourada. O Flamengo venceu o Atlético-GO por 2 a 1, nos acréscimos, em uma partida com expulsões, VAR, pênalti perdido, pênalti convertido, acidente com direito a sangramento e um campo completamente cheio de areia. De la Cruz fez um golaço "à lá Zico", Pedro marcou o da vitória e Luiz Fernando balançou a rede para os goianos.

Um choque de cabeça impactante entre Adriano Martins e Viña aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo. O zagueiro do Atlético-GO apresentou um sangramento imediato na testa. Os dois precisaram ser substituídos e foram encaminhados ao hospital, onde passarão por exames. Ambos, porém, estavam lúcidos.

O VAR foi acionado tanto para o pênalti do Atlético-GO quanto para o do Flamengo. O árbitro de vídeo também trabalhou para um possível gol dos goianos, onde a arbitragem marcou impedimento.

O principal ponto negativo foi a condição terrível do gramado do Serra Dourada. A cada chute dos jogadores, uma grande quantidade de areia se levantava. Além disso, tinham diversos buracos e partes elevadas no campo. Lamentável.



O lateral direito uruguaio apresentou um quadro viral, com febre e dores no corpo. Por isso, foi substituído por Ayrton Lucas, que atuou improvisado no setor.

O Atlético-GO visita o Botafogo, nesta quinta-feira (18), no Nilton Santos (RJ). Já o Flamengo recebe o São Paulo, nesta terça-feira (16), no Maracanã (RJ).





ATLÉTICO-GO

Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins (Pedro Henrique), Alix e Guilherme Romão; Gabriel Baralhas, Rhaldey (Yony González), Alejo Cruz (Luiz Felipe) e Shaylon; Luiz Fernando (Max) e Emiliano Rodriguez (Derek). T.: Jair Ventura.





FLAMENGO

Rossi, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Léo Pereira (Carlinhos) e Viña (Gerson); Erick Pulgar, De la Cruz (Lorran) e Arrascaeta; Luiz Araújo (Victor Hugo), Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. T.: Tite.





Local: Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data e hora: 14 de abril de 2024, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões amarelos: Alejo Cruz, Adriano Martins, Guilherme Romão, Rhaldey (ATL); Fabrício Bruno, Léo Pereira, Arrascaeta (FLA)

Cartões vermelhos: Jair Ventura, Alix Vinícius, Maguinho (ATL)

Gols: De la Cruz, aos 47 minutos do primeiro tempo (FLA); Luiz Fernando, aos 17 minutos do segundo tempo (ATL); Pedro, aos 57 minutos do segundo tempo (FLA)