Com gols de pênalti, Palmeiras derrota Sport fora de casa

O Palmeiras conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Contra o Sport, na Ilha do Retiro, neste domingo (6), o Verdão foi às redes com Flaco López e Piquerez, ambos de pênalti, enquanto o gol do Leão foi de Barletta. O time de Abel Ferreira conseguiu sua primeira vitória na competição, enquanto a equipe do técnico português Pepa segue sem vencer.





A etapa inicial foi de um Sport perigoso contra o Palmeiras. A equipe paulista manteve a posse de bola, com 53% a 47%, mas não assustou. Até os 20, os pernambucanos já haviam finalizado quatro vezes, contra nenhuma do rival.

Aos 28, o lateral Hereda sentiu dores na coxa e foi substituído por Matheus Alexandre. Dois minutos depois, em momento de reorganização da defesa, o Leão se atrapalhou em jogada na área e o zagueiro Chico puxou Flaco López. O árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, o argentino deu a primeira finalização do Palmeiras no jogo e abriu o placar.





Mas o gol do time alviverde pareceu mesmo um golpe de sorte. Aos 37, em jogada ensaiada, Lucas Lima cobrou escanteio e encontrou o atacante Barletta, que finalizou de pé esquerdo e deixou tudo igual na Ilha do Retiro. Aos 44, quase o Sport virou em bela batida de falta do meia português Sérgio Oliveira, que acertou o travessão.

Para melhorar a parte ofensiva, o técnico Abel Ferreira voltou para o segundo tempo com Estêvão e Piquerez nas vagas de Felipe Anderson e Vanderlan, respectivamente.





O Palmeiras seguiu pouco inspirado e a partida caiu de rendimento, com o Sport buscando controlar o duelo. Abel fez mais alterações e colocou em campo Raphael Veiga, Vitor Roque e Aníbal Moreno nos lugares de Brunho Fuchs, Lucas Evangelista e Martínez, indicando um time mais ofensivo para a reta final.

Até que aos 43, Veiga dominou bola que sobrou na área e foi derrubado por Matheus Alexandre. A jogada foi revisada pelo VAR e questionada pelo Sport, mas o árbitro confirmou a marcação e Piquerez converteu para dar a vitória do Palmeiras.





FICHA TÉCNICA

NO RECIFE





Sport 1

Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Du Queiroz (Domínguez), Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Lenny Lobato); Barletta (Carlos Alberto) e Pablo (Arthur Sousa). Técnico: Pepa





Palmeiras 2

Weverton; Bruno Fuchs (Raphael Veiga), Murilo e Micael; Giay, Lucas Evangelista (Vitor Roque), Emiliano Martínez (Aníbal Moreno) e Vanderlan (Piquerez); Facundo Torres, Felipe Anderson (Estêvão) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira





Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)





Estádio: Ilha do Retiro, Recife (PE)





Gols: Flaco López, aos 32, e Barletta, aos 37 minutos do 1º tempo. Piquerez, aos 45 minutos do 2º tempo.