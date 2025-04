São Paulo consegue empate sem gols com o Atlético-MG no Mineirão

O Atlético-MG recebeu o São Paulo neste domingo (6) no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e ficou no empate por 0 a 0 pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, ambas as equipes seguem sem vitória na competição. O Galo somou seu primeiro ponto na competição, enquanto o Tricolor, que ainda não marcou gols no Brasileirão, tem dois.





O primeiro tempo foi movimentado no Mineirão, com chances para ambos os lados e estatísticas equilibradas, como a posse de bola dividida em 52% para o Atlético-MG e 48% para o São Paulo e duas finalizações em gol para cada uma das equipes.

O principal lance da etapa inicial foi aos 17 minutos, quando o zagueiro Alan Franco abriu o placar para a equipe paulista, de cabeça, mas viu o tento ser anulado por impedimento após revisão do VAR. O Galo assustou o São Paulo aos 39 minutos com Hulk, mas Rafael fez defesa e evitou o gol atleticano. Ainda na etapa inicial, o técnico argentino Luis Zubeldía protestou contra a arbitragem e acabou expulso após receber dois cartões amarelos.





No intervalo, o técnico Cuca fez trocas e colocou em campo Rubens e Bernard nas vagas de Gabriel Menino e Cuello, respectivamente. Depois, sacou Natanael e colocou Saravia, em busca de segurar os contra-ataques do adversário com Ferreira pelo lado esquerdo e de dar força ofensiva pela ponta.

Aos 20, o Galo teve chance perigosa com Gustavo Scarpa, que finalizou de dentro da área e obrigou Rafael a fazer defesa. O São Paulo assustou o Atlético-MG em contra-ataque aos 25, quando o jovem Lucas Ferreira, colocado em campo na vaga de Ferreira, obrigou Everson a fazer grande defesa. Para tentar equilibrar o confronto, o São Paulo ainda mandou a campo Enzo Días, Matheus Alves e Calleri nos lugares de Wendell, Luciano e André Silva.





O Atlético-MG fez mais uma alteração com a entrada de Junior Santos na vaga de Rony em busca de dar mais força ao ataque e voltou a levar perigo aos 35, quando Hulk cobrou falta de intermediária e Rafael fez a defesa. Minutos depois, o São Paulo se complicou. Calleri disputou jogada aérea com Junior Alonso e deixou o braço no rosto do paraguaio. O árbitro assinalou falta e deu o cartão amarelo, mas o VAR revisou e recomendou a expulsão do centroavante.

Zubeldía logo sacou o lateral Cédric para colocar o zagueiro Ruan em campo, a fim de evitar jogadas aéreas do Galo. Cuca, em resposta, tirou o zagueiro Alonso para colocar o meia Igor Gomes. Entretanto, no fim, o zagueiro Lyanco, do Atlético-MG, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O time paulista conseguiu se segurar para confirmar o empate por 0 a 0 fora de casa.





FICHA TÉCNICA

EM BELO HORIZONTE





Atlético-MG 0

Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Junior Alonso (Igor Gomes) e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Rubens) e Gustavo Scarpa; Cuello (Bernard), Rony (Junior Santos) e Hulk. Técnico: Cuca





São Paulo 0

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares (Ruan), Marcos Antônio, Alisson e Wendell (Enzo Díaz); Luciano (Matheus Alves), André Silva (Calleri) e Ferreira (Lucas Ferreira). Técnico: Luis Zubeldía





Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Estádio: Mineirão





Expulsões: Calleri e Lyanco





Público: 28.415 torcedores





Renda: R$ 1.507.606,50