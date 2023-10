Com Marta e Cristiane, seleção brasileira é convocada para estreia de Arthur Elias

O técnico Arthur Elias anunciou, nesta segunda-feira (2), a convocação da seleção brasileira feminina para a Data Fifa de outubro. Marta e Cristiane foram incluídas na lista das convocadas que marcam a estreia do treinador na equipe.







A seleção feminina entrará em campo para dois amistosos contra o Canadá, nos dias 28 e 31 de outubro. Em coletiva, o treinador destacou que testará o time em diferentes situações.

Será a estreia oficial de Arthur Elias no comando da seleção. O comandante ex-Corinthians realizou sua primeira convocação em setembro, mas a equipe ficou apenas em preparação na Granja Comary.





Além das presenças importantes de Marta e Cristiane, outra novidade fica pela convocação da atacante Gabi Nunes, do Levante, da Espanha. A lista de convocadas para a partida conta com 24 jogadoras.

10 das 24 atletas convocadas atuam no futebol brasileiro, sendo seis delas no Corinthians. O Santos é o segundo time nacional com mais representantes (duas), enquanto Palmeiras e Ferroviária completam a relação.





Veja a convocação da seleção brasileira feminina:

Goleiras

Leticia Izidoro - Corinthians

Luciana - Ferroviária

Camila - Santos





Zagueiras

Rafaelle - Orlando Pride (EUA)

Tainara - Bayern de Munique (ALE)

Kathellen - Real Madrid (ESP)

Antonia - Levante (ESP)

Lauren - Kansas City (EUA)





Laterais

Tamires - Corinthians

Yasmim - Corinthians

Bruninha - Gotham (EUA)





Meio-campistas

Ary Borges - Racing Louisville (EUA)

Luana - Corinthians

Duda Sampaio - Corinthians

Angelina - O.L Reign (EUA)





Atacantes

Kerolin - North Carolina (EUA)

Debinha - Kansas City (EUA)

Bia Zaneratto - Palmeiras

Geyse - Manchester United (ING)

Gabi Portilho - Corinthians

Adriana - Orlando Pride (EUA)

Marta - Orlando Pride (EUA)

Cristiane - Santos

Gabi Nunes - Levante (ESP)