Com novo gramado, Maracanã reabre sábado com Flamengo e Bangu

O Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, vai reabrir neste sábado (12) para o duelo entre Flamengo e Bangu pela última rodada da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca.

Em virtude da reforma do gramado, o estádio ficou por quase três meses fechado. O novo campo do Maracanã agora é híbrido: 90% dele é de grama natural e o restante de fibra sintética.

Outra novidade está nos gols, com a volta da famosa rede véu da noiva, que estufa quando os jogadores acertam a bola no alvo. As informações são da Agência Brasil.



A primeira partida de 2022 no estádio promete ter casa cheia: mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Será a última rodada da Taça Guanabara, antes dos jogos das semifinais do estadual na próxima semana.



Já classificado à semifinal, o Flamengo ocupa o segundo lugar da tabela com 23 pontos, e espera manter a boa sequência histórica contra o Bangu, o décimo colocado, com nove pontos. Foram 227 encontros, dos quais o elenco rubro-negro saiu com 143 vitórias e 33 empates. A última vez que o Bangu ganhou uma disputa foi em maio de 2002, pelo Campeonato Carioca. Uma vitória neste fim de semana seria o fim de um jejum de quase 20 anos.

Com a semifinal se aproximando, o Flamengo deve poupar peças importantes do seu elenco. Dois titulares são ausências garantidas no confronto: os volantes Willian Arão e Andreas Pereira, suspenso após tomarem o terceiro cartão amarelo. O volante Thiago Maia, afastado após procedimento cirúrgico no começo de fevereiro, já voltou a treinar com o time principal, mas ainda é incerto na escalação.





Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Horário: Às 19h30 (de Brasília) deste sábado (12)



Árbitro: Bruno Mota Correira



Transmissão: Cariocão Play e FlaTV+