Veja as datas e horários dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quarta-feira (6) as datas e horários dos jogos que compõem a terceira fase da Copa do Brasil, que tem previsão de início para o dia 19 de abril.

Nesta fase, as partidas são feitas no formato de ida e volta. Em caso de empate, a decisão será por pênaltis e gols fora de casa não servem como critério de desempate.



No primeiro dia, jogam CSA e América-MG; Bahia contra Azuriz; Fluminense e Vila Nova; e Remo contra Cruzeiro. Já no dia 20 de abril, mais 12 clubes se enfrentam, entre eles Corinthians, Atlético-MG, Coritiba, Bragantino e Santos. Vale ressaltar que o Timão vai jogar contra a Portuguesa em Londrina, com a bola rolando no Estádio do Café às 21h30.







Em 21 de abril, jogam Atlético-GO e Cuiabá. O Palmeiras encara o Juazeirense da Bahia no último dia do mês. Já o Flamengo disputará contra o Altos do Piauí no primeiro dia de maio, encerrando a primeira rodada das partidas da terceira fase da Copa do Brasil. Os jogos de volta estão previstos para os dias 11, 12 e 13 de maio. Veja abaixo a tabela completa de jogos.