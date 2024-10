Com obras no gramado, Londrina EC começa reforma no VGD

O Londrina iniciou nesta quarta-feira (23) as obras de reforma e melhorias no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias). O objetivo do clube é deixar o local em condições para abrigar treinos e jogos oficiais do Tubarão em 2025. O VGD não recebe uma partida desde 2016.





Os trabalhos para a melhoria do gramado já começaram e estão a cargo de uma empresa especializada do Rio de Janeiro, contratada pelo clube. Além da reforma do campo, será instalado um novo sistema de irrigação e drenagem.

O VGD vai ganhar novos vestiários, que serão construídos ao lado do memorial do LEC, embaixo do setor de arquibancadas descobertas e o acesso será pela Avenida Jorge Casoni. Os vestiários terão uma saída subterrânea para o gramado.





Além disso, serão construídos novos sanitários e bares para o público, além de toda a readequação do sistema elétrico e hidráulico. As atuais torres de iluminação não funcionam e vão ganhar lâmpadas de LED. Serão feitas ainda adequações na arquibancada e a pintura geral do estádio.

Na primeira etapa das obras, finalizada há alguns meses, o estádio ganhou nova academia e espaços para departamento médico, de fisioterapia e refeitório.





O objetivo do Londrina é fazer do VGD novamente a sua casa. A equipe profissional voltará a treinar no local - a reapresentação do elenco deve acontecer na última semana de novembro - e os jogos do Paranaense serão disputados no estádio. O Estadual tem previsão de início para o dia 15 de janeiro.





"Queremos fazer o primeiro jogo do Paranaense no VGD", afirmou o proprietário da SAF do LEC, Guilherme Bellintani, na sua última entrevista coletiva, no dia 10. De acordo ainda com Bellintani, os investimentos para as reformas no estádio serão de R$ 3 milhões.





