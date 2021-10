Com pênalti polêmico, Londrina EC perde para o Guarani

O Londrina viu o seu bom momento na série B interrompido na tarde deste sábado (9) ao perder para o Guarani por 3 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 29ª rodada. Com o revés, o Tubarão permanece com 30 pontos e passará mais uma rodada na zona do rebaixamento.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A derrota ficou marcada por um lance polêmico na marcação de um pênalti para o Guarani, aos 42 minutos do segundo tempo. No início da jogada, a bola pegou no braço do atacante Bruno Sávio e na sequência Allan Victor foi derrubado por Matheus Bianqui dentro da área.

Continua depois da publicidade





O árbitro cearense Leo Simão Holanda marcou o pênalti, mas o VAR foi acionado para analisar o toque no braço do jogador bugrino. No entanto, o árbitro de vídeo entendeu que o lance foi normal e a penalidade foi confirmada, gerando muita reclamação dos jogadores alvicelestes. Bruno Sávio bateu e fez 2 a 0.





O Guarani havia aberto o placar aos 10 minutos do segundo tempo com o centroavante Júnior Todinho, que voltou a fazer um gol após 11 meses.

Continua depois da publicidade





Leia mais na Folha de Londrina.