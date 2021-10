Londrina EC inicia maratona decisiva neste sábado em Campinas

Em uma semana em que terá três jogos decisivos fora de casa, o Londrina tenta manter o momento de alta na série B no confronto contra o Guarani, no sábado (9), às 16h30, no Brinco de Ouro, em Campinas. A partida válida pela 29ª rodada pode ser mais um passo importante para o Tubarão deixar a zona do rebaixamento.

Enquanto o LEC ganhou três dos últimos quatro jogos, o Bugre não vence há três partidas e se distanciou do G4, lugar onde o time campineiro já frequentou neste Brasileiro. Atualmente o Alviverde esta em oitavo lugar, com 42 pontos, seis a menos que o quarto colocado. Em 17º, com 30 pontos, o Londrina está dois pontos atrás do Brusque, que joga em Maceió diante do CSA, e pode ser ultrapassado na tabela pelo Alviceleste.

"Estamos em um bom momento que nos dá uma confiança para fazer um grande jogo, nos apresentar bem e levar um resultado positivo", afirmou o técnico Márcio Fernandes. "Este crescimento nos dá uma projeção boa dentro da competição. Com o aproveitamento que temos desde que assumimos nós estaríamos hoje no meio da tabela. Temos que somar ponto todos os jogos e encarar toda partida como uma decisão. Só desta forma vamos sair da situação que estamos".





Com as atenções divididas entre a série B e a decisão do Paranaense - quarta-feira (13) acontece o jogo da volta contra o FC Cascavel, no estádio Olímpico -, o comandante alviceleste tem levado em conta o desgaste e a condição física dos jogadores para definir a equipe.

