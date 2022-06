Com retorno de Douglas Coutinho, Londrina EC quer embalar diante do Tombense

Em busca de regularidade, embalo e confiança, o Londrina enfrenta o Tombense nesta terça-feira (7), no estádio do Café, pela 11ª rodada da Série B. No jogo, que começa às 19h, o Tubarão quer confirmar o seu ótimo desempenho em casa no Brasileiro.

O LEC é o sexto melhor mandante da Série B, com 73% de aproveitamento - três vitórias e dois empates - e busca aproveitar mais um jogo nos seus domínios para finalmente ganhar duas partidas seguidas e subir na classificação. O Alviceleste é o 12º, com 11 pontos, e pode se aproximar da parte de cima tabela, em caso de novo triunfo.

Os três pontos deixariam o time em uma situação mais confortável, principalmente pelo fato de ter um jogo a menos, em razão do adiamento do duelo com a Chapecoense. Poderia passar a almejar coisas maiores na competição.





"Após o adiamento do jogo viramos a chave e passamos a pensar no Tombense. Estamos focados para fazer um grande jogo e sair com o resultado positivo. Sabemos que na Série B o mando de campo é importantíssimo e temos conseguido bons resultados na nossa casa. O nosso foco é manter este aproveitamento", frisou o meia Gegê.





Apesar de ainda não ter perdido no estádio do Café desde que assumiu - quatro vitórias e dois empates -, o técnico Adilson Batista ressaltou que ainda há espaço para melhorar o aproveitamento diante da torcida "Podíamos estar com uma pontuação melhor com todo respeito com os adversários que enfrentamos e não ganhamos. Mas temos tempo e vamos tentar melhorar o nosso desempenho em casa", comentou Adilson.

