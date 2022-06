Londrina EC comemora 'rodada boa' e vê G4 se aproximando

Apesar de não ter jogado na rodada, o Londrina pode comemorar alguns resultados que o mantiveram no meio da tabela da Série B. Após ter a partida contra a Chapecoense adiada, o LEC recebe o Tombense nesta terça-feira (7), no estádio do Café, pela 11ª rodada, e tem a chance de se aproximar dos primeiros colocados.

O Tubarão é o 12º colocado - começou a 10ª rodada em nono -, com 11 pontos, mas somente três a menos que o quinto colocado, o Grêmio. A vantagem alviceleste é que tem um jogo ainda a fazer em relação à maioria dos demais times - 9 a 10. Projetando o jogo atrasado, em caso de vitória, o LEC subiria para 14 pontos e assumiria a quinta posição, ficando a quatro pontos do Vasco, atual quarto colocado. Por outro lado, o Tubarão está a um ponto da zona do rebaixamento.





A partida diante da Chapecoense, que seria disputada na sexta-feira (3) e foi adiada pela CBF, ainda não tem data para ser realizada. O Londrina não conseguiu embarcar para Chapecó, em razões das condições climáticas em Santa Catarina.



