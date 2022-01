Com um a menos, Santos segura empate com a Inter em estreia no Paulista

O Santos empatou em 0 a 0 com a Inter de Limeira na noite desta quarta-feira (26), no estádio Major Levy Sobrinho, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.



A equipe de Leandro Silva, que substituiu Fábio Carille, afastado até se recuperar da Covid-19, não foi bem no primeiro tempo e teve Gabriel Pirani expulso no último lance antes do intervalo.



O meia levou cartão amarelo em um primeiro momento, mas a arbitragem contou com o auxílio do VAR para mudar a decisão sobre a entrada de cima para baixo na canela do adversário.



Na etapa final, o Santos se defendeu como deu para não começar o Estadual com derrota. A principal chance da Limeira foi uma finalização de fora da área, de Lima, aos 20 minutos.

Na próxima rodada, o Santos receberá o Botafogo-SP, no sábado (29), na Vila Belmiro. No mesmo dia, a Inter visitará a Ponte Preta.





INTER DE LIMEIRA

Lucas Frigeri, Léo Duarte (Celsinho), Rodolfo Filemon, Xandão e Rafael Carioca; Matheus Galdezani (Júlio Rusch), Jhony (Lima), Douglas e Felipe Baxola (Guilherme Pira); Geovane (Diego Tavares), Osman e Ronaldo. T.: Vinícius Bergantin

SANTOS

João Paulo, Emiliano Velázquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauermann; Madson, Camacho (Bruno Oliveira), Vinicius Zanocelo, Gabriel Pirani e Lucas Braga; Marcos Guilherme (Vinicius Balieiro) e Marcos Leonardo (Ângel) T. (interino): Leandro Silva

Local: Major Levy Sobrinho, em Limeira (BRA)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Mauro André de Freitas

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Cartões Amarelos: Léo Duarte, Jhony Douglas e Geovane (INT) e Camacho (SAN)

Cartão vermelho: Gabriel Pirani (SAN), aos 51'/1ºT