Como Abel vê tempo como 'arma' do Palmeiras na disputa pelo Brasileiro

Uma das palavras mais repetidas por Abel Ferreira após a vitória do Palmeiras sobre o Atlético-MG, no último sábado (28), foi "tempo", e o treinador indica quer fazer da folga no calendário uma aliada na corrida pela conquista do Brasileiro.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Palmeiras está com o foco voltado apenas para o Brasileiro. A equipe foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Brasil, para o Flamengo, e da Libertadores, para o Botafogo.

Publicidade



O Palmeiras está apenas em uma competição há pouco mais de um mês. Desde então, tem 100% de aproveitamento, com vitórias sobre Cuiabá, Athletico-PR, Criciúma, Vasco e Atlético-MG.



O tempo ao qual Abel se referiu é trabalhado em duas frentes. A comissão técnica tem conseguido um período maior de trabalho, e com mais intensidade, junto ao elenco, o que fez com que fossem aprimorados alguns processos no time.

Publicidade



"Tivemos de continuar a treinar, melhorar os jogadores. Quando os jogadores começam a ficar bem, na máxima força, é normal que os processos melhorem (...) Nosso calendário é duro, difícil, mas um [jogo] de cada vez. É treinar e se preparar bem durante a semana", disse.



Há também o fator de recuperação. As lesões assombraram o Palmeiras nos últimos meses, e a sequência de jogos se tornou um obstáculo para conseguir o encaixe necessário novamente.

Publicidade



Uma das ausências mais sentidas foi a de Estêvão. O jovem vinha sendo um dos destaques do Alviverde na temporada, e ainda está em tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.



"Tivemos muitas lesões no mês de julho e agosto. Basta ver o elenco, e os 11 que iniciaram nos jogos decisivos, contra Flamengo e Botafogo, e tivemos problemas na zaga e laterais. Tivemos de continuar a treinar. As temporadas são longas e, às vezes, é preciso ter sorte, e ter sorte é não ter lesões. Neste período, tivemos lesões e é normal que não estivéssemos tão sólidos", pontuou Abel Ferreira.



O outro lado que o treinador também tem utilizado é o extracampo. Em mais de uma oportunidade ele falou sobre "desfrutar a vida", e tem incentivado os jogadores a aproveitar as folgas para lazer e reforçar os laços fora do futebol. Ele, novamente, citou o filme "Divertida Mente".