Londrina EC vence a Ferroviária com gol nos acréscimos e segue vivo

O Londrina Esporte Clube segue vivo na disputa pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O Tubarão fez 4 dos 5 gols da partida deste domingo (29) no estádio do Café diante da Ferroviária e só garantiu a vitória nos acréscimos. Em um jogo de muitas emoções e mudanças constantes de placar no segundo tempo, o Londrina lutou até o fim e conseguiu uma vitória maiúscula - o placar terminou 3 a 2 para o alviceleste.





O LEC cedeu o empate duas vezes ao longo do duelo, mas nos acréscimos Thiago Ennes fez o terceiro – e salvador - gol que levou a equipe para o segundo lugar no grupo B, com sete pontos, mesma pontuação do adversário, que perde no saldo de gols.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os gols do LEC foram de Longuine, aos 22 do primeiro tempo e aos 27 da segunda etapa, um contra de Rayan aos 36 e Thiago Ennes fechou o placar. Os visitantes marcaram aos 22 da etapa complementar, com Carlão.





O resultado gerou uma festa contagiante das mais de nove mil pessoas que acompanharam a partida no Café. “Lutamos até o fim. O Londrina é para quem acredita. Acreditamos até o final e temos que comemorar bastante”, destacou Thiago Ennes, em entrevista à rádio Paiquerê 91,7.

Publicidade





Com o triunfo, o Tubarão só depende de si para garantir o acesso à Série B do Brasileiro. Na rodada derradeira do quadrangular final, o alviceleste terá pela frente o líder do grupo B Athletic, sábado (5), às 17h30, em Minas Gerais. O clube perdeu para o Ypiranga por 2 a 1 no fim de semana. LEC, Athletic, Ferroviária - com sete pontos - e Ypiranga - com seis pontos - têm chances de subir. Caso os dois compromissos fiquem em igualdade, por exemplo, o Londrina também poderá avançar.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.

Publicidade