Como Artur passou de 'solução' a negociável no Palmeiras em menos de um ano

O Palmeiras já admite negociar o atacante Artur, que tem em mãos uma proposta do Zenit, da Rússia.







O UOL apurou que o Palmeiras colocou Artur na lista de negociáveis. O jogador teve um início de temporada muito bom, mas caiu de rendimento e, após os jogos contra o Boca Juniors pela Copa Libertadores, virou reserva da equipe.





O momento de Artur se enquadra em política de vendas do Palmeiras. O clube não tem intenção de vender os jogadores titulares e enfraquecer o time. Se atletas forem negociados para melhorar as contas, serão jovens ou atletas que não figuram no time titular, que hoje é o caso de Artur.

A proposta é boa para todos os envolvidos. De acordo com PVC, colunista do UOL, o negócio proposto pelo Zenit pode render ao Palmeiras até 18 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões na cotação atual) entre fixos e variáveis. O atleta tem o sonho de jogar na Europa, e o Alviverde estaria vendendo um jogador reserva por mais que o dobro do que pagou.





*Artur foi repatriado para resolver problemas do Palmeiras*

Artur foi a contratação mais badalada da atual temporada. O Palmeiras pagou 8 milhões de euros (R$ 45 milhões na época), além de bônus por metas, para tirar Artur do Red Bull Bragantino em março deste ano. Ele assinou contrato até o fim de 2027.





O atleta chegou com a responsabilidade de dividir a criação das jogadas no ataque com Dudu. Mas a queda brusca de rendimento após a lesão do camisa 7 dificultou a sequência de Artur na equipe.





Artur relatou à comissão técnica que não se sentia confortável jogando em uma posição que não era a de sua origem, e parou de receber oportunidades. Após a lesão de Dudu no meio da temporada, Artur passou a ser utilizado como meia por dentro.





O camisa 14 conversou com o técnico Abel Ferreira e o auxiliar João Martins alegando que preferia jogar ocupando a meia direita. Hoje, o Palmeiras joga com Veiga como falso 9, e uma dupla de ataque formada por Breno Lopes e Endrick — onde Artur não se encaixa.