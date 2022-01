O Londrina estreia no campeonato paranaense neste o domingo (23) às 16 horas contra o Maringá, no estádio do Café.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Confira:

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





1. Matheus Nogueira

2. Rafael França

Continua depois da publicidade

4. Saimon

5. João Paulo

6. Eltinho

7. Marcelinho

8. Jonny Lucas

9. Douglas Coutinho

10. Mossoró

11. Caprini

20. Augusto