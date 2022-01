Mesmo com recomendação do MP, FPF mantém rodada do Paranaense com público

Apesar da recomendação do MP (Ministério Público), a FPF (Federação Paranaense de Futebol) manteve a primeira rodada do Campeonato Paranaense com liberação de público. A partida que inaugura a competição será realizada neste sábado (22), entre Coritiba e Cianorte, no Couto Pereira, na capital. O Londrina estreia no domingo (23), contra o Maringá, no estádio do Café, também às 16h.



Em seu site oficial, a FPF atualizou na sexta-feira (21) 0 protocolo sanitário contra a Covid-19, deixando para os municípios que vão sediar os jogos da primeira a decisão de deliberar sobre restrições de público. Em Curitiba, decreto da prefeitura municipal limita em 70% a presença de público em eventos abertos na capital, o que inclui os estádios de futebol.

O Ministério Público do Paraná havia encaminhado também na sexta uma recomendação à FPF para que o Paranaense comece sem a presença de torcida nos estádios. O motivo é o aumento do número de casos de Covid-19, em razão da variante ômicron, e também da variante gripal H3N2.





