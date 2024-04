Confira onde assistir à final do Paulista entre Palmeiras e Santos

Palmeiras e Santos decidem neste domingo (7) o título do Campeonato Paulista de 2024. No primeiro jogo, na Vila Belmiro, o alvinegro praiano venceu por 1 a 0, com gol do meia venezuelano Otero.



A segunda partida da final será disputada no Allianz Parque, às 18h (horário de Brasília). Pela vantagem conquistada em casa, o Santos pode voltar a ser campeão do estadual pela primeira vez desde 2016 com um empate ou nova vitória.



Já o Palmeiras, em busca do tricampeonato, precisa vencer por um gol de diferença para levar o confronto para a disputa por pênaltis ou por uma diferença maior para ficar com o título nos 90 minutos.



A partida terá transmissão da Record na TV aberta, da TNT e Max na TV fechada, do canal CazéTV no YouTube e da plataforma de streaming Paulistão Play.