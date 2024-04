Conmebol divulga áudio do VAR de pênalti e expulsão em jogo do Flamengo

A Conmebol divulgou na manhã desta quarta-feira (3) o áudio do VAR no lance em que foi marcado o pênalti para o Flamengo no empate contra o Millonarios por 1 a 1.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Larry Vásquez derrubou Arrascaeta na entrada da área e a penalidade foi marcada em campo. O árbitro Dario Herrera também deu cartão vermelho para o jogador do Millonarios.

Publicidade



O lance foi revisado pelo VAR, que passou um tempo checando se o jogador do Flamengo realmente estava dentro da área no momento do contato, o que foi constatado.



Além disso, os profissionais que estavam na cabine do VAR também concordaram que não houve um 'contexto de disputa' no lance, o que validou o cartão vermelho recebido pelo camisa 5 do time colombiano.



O lance aconteceu aos 18 minutos do segundo tempo, deixando o Flamengo com um jogador a mais em boa parte da etapa final. Apesar de Pedro acertar a penalidade, o Millonarios empatou o confronto aos 34.