Contra o Londrina, União quer a vitória para se afastar de novo rebaixamento

O Londrina EC recebe o Clube Esportivo União nesta quinta-feira (17), às 20h, no Estádio do Café, na partida que fecha a oitava rodada do Campeonato Paranaense. Enquanto o Tubarão quer a vitória para encostar nos líderes da competição, o time de Francisco Beltrão (Sudoeste) precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento - é o atual vice-lanterna, com quatro pontos em sete jogos. O objetivo do União para o campeonato é claro: evitar mais um descenso e emendar, pela primeira vez na história do clube, duas participações seguidas na elite paranaense.



Fundado em 1956, o União só entrou para o profissionalismo em 1967, quando estreou no estadual da Segunda Divisão. À exceção da temporada de 1980, quando disputou a elite após vencer a Segundona de 1979, o Azulão figurou nas divisões inferiores até 1993, ano em que interrompeu as atividades do futebol profissional.

A pausa foi longa, e o clube só voltou ao estadual em 2016, na Terceira Divisão. Em dois anos, o União emendou dois acessos e chegou à elite do Paraná em 2018, 38 anos depois da primeira participação. Se a volta à Primeira Divisão foi meteórica, a manutenção do posto tem sido o grande problema da equipe: após ser rebaixado em 2018, o Azulão voltou à elite em 2020, mas caiu de novo. Por isso, em 2022, o atual vice-campeão da divisão de acesso quer garantir a vaga na elite para o ano que vem.





O começo não foi bom: o União teve quatro derrotas nos primeiros quatro jogos do Paranaense. Depois, conseguiu pontuar contra o Athletico, perdeu para o Azuriz e chegou à primeira vitória contra o Rio Branco, dentro de casa, no estádio Anilado. O jogo contra o Londrina é, portanto, a chance do time comandado pelo técnico Rafael Andrade embalar uma reação e sair da zona de rebaixamento. O destaque da equipe é o atacante Welisson, velho conhecido do torcedor londrinense - foi revelado na base do Tubarão e teve vínculo com o LEC até 2019.





O retrospecto, no entanto, favorece o Londrina. Em três jogos entre as equipes na história, foram duas vitórias do Tubarão e um empate. O último encontro foi em 2020, quando o LEC venceu no Anilado por 1x0, gol de Matheus Bianqui, hoje jogador do Maringá FC. O União de Francisco Beltrão, portanto, ainda busca a sua primeira vitória contra a equipe alviceleste.

Confira as escalações prováveis para a partida entre Londrina e União:





Londrina: Matheus Nogueira; Samuel Santos, Augusto, Saimon e Eltinho. João Paulo, Jhonny Lucas e Mossoró. Victor Daniel (Marcelinho), Douglas Coutinho e Salatiel (Caprini). Técnico: Vinícius Eutrópio.





União: Flaysmar; Yago, Márcio Jr., Gustavo Chapecó e Guimarães. Giba (Rayan), Lucas Barreto, Sato e Patrick (Marcos Paraná). Flávio e Wellisson. Técnico: Rafael Andrade.





Árbitro: Eduardo da Silva Silveira

Estádio: do Café

Horário: 20h





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.