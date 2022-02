Após cobranças e em jejum de vitórias, LEC busca reação no Café

Muito mais do que voltar a vencer, o Londrina quer o retorno da tranquilidade neste início de temporada. Sem saber o que é vitória há quatro partidas, o Tubarão recebe o União de Francisco Beltrão, nesta quinta-feira (17), no estádio do Café, no fechamento da oitava rodada do Campeonato Paranaense. O confronto começa às 20h.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ganhar do time do Sudoeste passa a ser quase uma obrigação do Alviceleste levando em conta a estrutura e a aspiração das equipes na competição. Enquanto o LEC soma 11 pontos e pode encaminhar a sua classificação, o adversário tem apenas quatro e a sua meta é fugir do rebaixamento.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A queda de rendimento nas últimas partidas, que resultou em duas derrotas e dois empates, gerou cobranças internas ao longo da semana tanto por parte da comissão técnica quanto da diretoria ao grupo de jogadores.





Continue lendo na Folha de Londrina.