Copa do Brasil e Libertadores seguem no calendário após Brasileirão parar

Diferente do que ocorreu com o Campeonato Brasileiro , a Copa do Brasil não será paralisada pela CBF em meio às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Torneios organizados pela Conmebol, como Libertadores e Sul-Americana, também seguem no calendário.



A CBF não colocou a Copa do Brasil entre os jogos suspensos nos próximos dias. O torneio mata-mata tem partidas marcadas para o meio da semana que vem, válidas pela volta da terceira fase.

A Conmebol também manteve a Libertadores e a Sul-Americana no calendário. Times brasileiros envolvidos nas competições continentais devem entrar em campo entre os dias 28 e 30 de maio.



O Brasileirão, por outro lado, parou por duas rodadas, que seriam disputadas nos dois próximos finais de semana. A CBF atendeu ao pedido de 15 envolvidos da Série A, exceto Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Bragantino.

A CBF já havia oficializado na semana passada o adiamento dos jogos dos times do Rio Grande do Sul, seja como mandantes ou visitantes, em suas competições até o dia 27 de maio.



Três clubes gaúchos disputam a Série A: Grêmio, Inter e Juventude. A dupla Gre-Nal foi atingida em cheio pelas enchentes na capital gaúcha e imediações. Ambos sofreram com alagamentos em seus Centros de Treinamentos e estádios.



A Conmebol também se manifestou na semana passada e oficializou o adiamento dos jogos de Grêmio e Inter pela Libertadores e a Sul-Americana.