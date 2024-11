Copa do Brasil: Flamengo vence por 3 a 1 o Atlético-MG em 1º jogo da final

O Flamengo saiu na frente do Atlético-MG com a vitória por 3 a 1 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil no Maracanã, que aconteceu neste domingo (3).





Arrascaeta abriu o placar e Gabigol marcou duas vezes para o Flamengo. Alan Kardec diminuiu para os mineiros nos minutos finais.

No próximo domingo (10), na partida de volta da final em Belo Horizonte, o clube carioca conquista o pentacampeonato mesmo se perder por 1 a 0. Já o Galo necessita pelo menos vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para a cobrança de pênaltis. O time mineiro luta pelo terceiro título do torneio.





O jogo mal começou, e o goleiro Rossi do Flamengo evitou que um chute venenoso de Gustavo Scarpa, de fora da área, abrisse o placar para o Galo. Porém, o ímpeto dos mineiros parou por aí. Aos 10 minutos, Gerson sai com a bola, lançou Wesley, que avança sozinho pelo meio campo até rolar para Gabigol finalizar. O goleiro Everson espalmou e, no rebote, Arrascaeta mandou para o fundo do gol, abrindo o placar.

Mais bem posicionado em campo e aproveitando falha na defesa do Galo, o Rubro-Negro passou a controlar a partida. Aos 28 minutos, Léo Pereira quase ampliou ao chutar da intermediária, mas Everson espalmou para fora. Dez minutos depois, Gerson lançou a bola pela direita na intermediária, Plata desviou sutilmente de cabeça para Gabigol avançar sozinho e ampliar para os cariocas. ao chutar na saída do goleiro.





Depois do intervalo, o Atlético-MG começou pressionando: aos 11 minutos quase diminuiu o placar, em cruzamento de Hulk para Alonso que cabeceou para o chão - a bola passou rente a trave e não entrou. O jogo seguiu com pouca qualidade técnica de ambos os lados, até que aos 28 minutos: Zaracho perde a bola no meio de campo e o atacante rubro-negro Alcaraz aproveitou o vacilo para lançar Gabigol, que disparou um chute cruzado, ampliando para 3 a 0 a vantagem do Flamengo.

Na sequência, aos 34 minutos, Zaracho se redimiu: lança a bola para Alan Kardec dentro da área. O atacante do Galo, que havia acabado de sair do banco de reservas, ainda contou a falha do zagueiro Léo Ortiz para finalizar, diminuindo a desvantagem no marcador. Motivado após o primeiro gol, o Atlético-MG sufocou o Flamengo nos minutos finais em cobrança de escanteios, sem êxito.





