Situação injusta, diz Dorival sobre Vinicius Junior não ganhar a Bola de Ouro

Dorival Júnior classificou como "uma situação injusta" o fato de Vinicius Junior não ter vencido o prêmio Bola de Ouro da revista France Football. Para o treinador da seleção brasileira, apesar de o espanhol Rodri, do Manchester City, ser um grande jogador, o craque do Real Madrid foi mais decisivo na temporada.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

"Na minha opinião, é uma situação injusta, até porque é uma premiação individual. Nada contra quem ganhou o prêmio, muito pelo contrário, é o reconhecimento de um dos grandes atletas do futebol espanhol, porém o Vinicius, pelo trabalho que fez, deveria ter tido uma atenção diferente", afirmou Dorival.





O técnico da seleção disse, ainda, que apesar de ter ficado em segundo na tradicional premiação da revista francesa, Vinicius Junior conseguiu um grande reconhecimento do povo brasileiro. "O maior prêmio que o Vinicius ganhou foi o reconhecimento e o respeito do seu povo. A grande maioria do povo brasileiro percebeu a injustiça que foi feita com o atleta que poderia ter tido a premiação com merecimento."

Publicidade





Ausente da última convocação do Brasil por causa de uma lesão cervical, o jogador do Real Madrid voltou a figurar na lista de Dorival para os próximos confrontos pelas Eliminatórias.





No dia 14, após período de treinos em Belém, o Brasil pega a Venezuela, em Maturín, às 17h (de Brasília). Depois, no dia 19, encara o Uruguai, às 21h45, na Fonte Nova, em Salvador.

Publicidade





Veja os convocados:





Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Publicidade

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

Publicidade

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vini Jr (Real Madrid)





Leia também: