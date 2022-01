Copa do Mundo é obsessão, mas Neymar vira baixa frequente antes do Qatar

A série documental "Neymar: O Caos Perfeito" -que a Netflix lança nesta terça-feira (25)- dedica quase um capítulo inteiro de seus três à relação entre o jogador e a seleção brasileira. Uma das declarações de mais impacto do camisa 10 na produção é o tratamento de um título de Copa do Mundo como "obsessão" da carreira. "Meu sonho é ser campeão da Copa do Mundo", diz ele.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Neymar terá 30 anos no Mundial do Qatar, que será disputado entre novembro e dezembro deste ano. Ele já declarou que há chances de ser sua última Copa, mas a preparação para tentar alcançar esta grande meta de título é motivo de preocupação tanto para o jogador, quanto para a seleção. É que desde a Copa do Mundo da Rússia que Neymar é desfalque frequente da Amarelinha.



Este período entre Copas é chamado de ciclo no futebol. E o ciclo de Neymar para o Mundial do Qatar está próximo de 40% de ausência nos jogos que a seleção brasileira disputou, entre amistosos, Copa América (duas edições) e Eliminatórias. Foram 42 partidas neste período e o meia-atacante esteve em campo em 26, o equivalente a 62%.



Nos próximos dias 27 e 1º, o Brasil entra em campo para enfrentar Equador e Paraguai e Neymar não está convocado por causa de uma lesão de ligamentos no tornozelo esquerdo -ele deve voltar a jogar só no dia 15 de fevereiro pelo Paris Saint-Germain. Assim, a porcentagem de ausências de Neymar no ciclo do Qatar chegará a quase 41% do total, próximo da metade.

Continua depois da publicidade



Está certo que Neymar faz a diferença quando joga. Ele é o maior artilheiro (13 gols) e também quem mais dá passes para gols (19 assistências) neste ciclo, o que significa que participa de mais de uma jogada de gol por jogo. Apesar dos números, o desejo de Tite era contar mais vezes com Neymar à disposição para armar diferentes estratégias, ainda mais no contexto da ascensão de Vinicius Júnior, Lucas Paquetá e Raphinha na seleção, o que exige do camisa 10 que jogue centralizado e não como ponta.



A seleção brasileira tem previstos mais sete jogos antes da convocação para a Copa do Mundo, em outubro. São duas rodadas finais das Eliminatórias e cinco amistosos.