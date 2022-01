Série documental da Netflix retrata intimidade de Neymar: "Abri as portas da minha vida"

Neymar, 29, é talvez um dos brasileiros que tiveram sua vida pessoal mais exposta em todos os tempos. O lado profissional é acompanhado milimetricamente pelos repórteres de esportes, enquanto o pessoal também costuma render manchetes em sites de celebridades e programas de fofoca na televisão.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Mesmo assim, o atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain garante que "Neymar: O Caos Perfeito" vai mostrar um lado que ainda poucas pessoas conhecem. A minissérie documental, que tem três episódios, estreia na terça-feira (25) na Netflix.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"Eu acho que vai poder ajudar a conhecer um pouquinho mais de quem é o Neymar, de quem eu sou com os meus amigos, com a minha família, com quem me conhece de verdade", afirma o atleta em entrevista sobre o lançamento. O documentário tem depoimentos dele, de familiares e colegas, além de mostrá-lo na intimidade, ao lado de amigos e do filho, Davi Lucca, de 10 anos.





Neymar avalia que sua motivação para participar do documentário, dirigido por David Charles Rodrigues, foi justamente poder mostrar ao público que seu jeito de ser não influencia seu desempenho em campo. Para ele, jogar bem e se divertir quando não está trabalhando não são coisas incompatíveis.





"Quando perguntam o que você quer deixar de legado, eu falo: 'Quero deixar que eu sou um jogador autêntico, uma pessoa alegre, feliz, e que viveu a vida da maneira que tinha que ser vivida'", diz. "Então é isso que eu tento passar, foi por isso que eu abri as portas da minha vida para que todo mundo pudesse conhecer."

Continua depois da publicidade





"Abri mão de muitas coisas, obviamente, para me tornar quem eu sou", continua. "E do meu jeito eu alcancei o topo. Eu estou no topo há muitos anos, treinando, batalhando, buscando me aperfeiçoar. Óbvio que existem pedras no caminho, existem coisas que atrapalham os nossos objetivos, os nossos focos, ainda mais na carreira de um atleta, isso é normal, só que você tem que se reerguer, dar a volta por cima e continuar caminhando."





O documentário mostra a ascensão do jogador, desde os primeiros anos, quando ainda criança recusou uma oferta do Real Madrid para ficar no Santos, até o contrato milionário que o levou ao atual time, o Paris Saint-Germain. Polêmicas como a saída do Barcelona, a tentativa de volta ao time após duas temporadas na França e a fama de "cai cai" são citadas.





No lado pessoal, os destaques são as rusgas com o pai, de quem herdou o nome. Neymar, o pai, também comenta o momento em que o jogador chegou com a notícia de que teria um filho aos 19 anos. Ele diz que, após a confirmação do atleta de que tinha "relado na menina" a decisão de assumir o herdeiro foi imediata.





Também chama a atenção o segmento que trata da acusação de estupro feita pela modelo Najila Trindade, 28. O inquérito, que investigava o suposto crime foi arquivado por falta de provas, é citado pela mãe dele, Nadine, como um dos momentos mais difíceis de sua vida.





Já os assuntos do coração ficaram de fora - nem o midiático namoro com a atriz Bruna Marquezine, 26, nem o atual relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi, 26, são mencionados. Carol Dantas, a mãe de Davi Lucca, aparece como alguém com quem o jogador mantém um bom relacionamento.





Com tantas passagens polêmicas, o subtítulo da minissérie parece ter sido feito sob medida para a vida do atacante. Neymar diz, inclusive, que ele participou da escolha. "Tive, sim, a contribuição no nome", conta.





"Eu sempre falava muito de caos, né, que eu causo muito alvoroço aonde eu vou", explica. "Os meus amigos falavam isso também, e falam até hoje. E minha vida foi sempre um caos perfeito, então acho que esse nome veio na cabeça na hora e eu tinha falado para todo mundo que encaixaria com o meu perfil, com meu nome, com a minha vida. E aí acabou que se tornou o nome da série."





"NEYMAR: O CAOS PERFEITO"

Quando: Estreia 25/1

Onde: Na Netflix

Classificação: 16 anos

Direção: David Charles Rodrigues