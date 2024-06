Corinthians abre semana com mudanças na diretoria e tensão nos bastidores

A única certeza está no marketing corintiano que também terá um novo homem no comando. Segundo informou o ge e confirmou o UOL, Vinícius Azevedo Manfredi foi escolhido para integrar o setor.

As novidades devem contemplar os três departamentos "órfãos" no momento: financeiro, jurídico e de futebol. Ainda não há qualquer substituto oficializado.

O Corinthians terá pela frente uma semana decisiva para a política do clube. Nesta segunda (10), o presidente Augusto Melo concederá coletiva de imprensa e pode anunciar novos membros da diretoria após a debandada desencadeada pelo escândalo do laranja no contrato com a Vai de Bet.

TENSÃO POLÍTICA ESTÁ LONGE DE ACABAR





Diante do panorama conturbado e das saídas inesperadas, várias figuras do Conselho Deliberativo do Timão são especuladas para ganhar cargos na gestão Augusto Melo, que perdeu boa parte da sua base aliada desde janeiro.

Romeu Tuma Jr., presidente do CD, ganhou força nos bastidores ao tentar estancar o sangramento político do dirigente ao criar alianças com a chapa dos vitalícios, conselheiros permanentes do Corinthians.



Isso não significa que Augusto terá "vida fácil" após a nomeação dos substitutos no poder. Muito pelo contrário, a frente ampla que o apoiou durante as eleições do ano passado está rachada. Com isso, a oposição segue na articulação do impeachment.

No momento, os opositores se organizam para angariar as 51 assinaturas necessárias para protocolar o pedido.



Eles se apoiam no artigo 6, item B, do Estatuto Social, que diz o seguinte sobre o impeachment do presidente: "Ter ele acarretado, por ação ou omissão, prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do Corinthians".



Em reunião com torcidas organizadas no último domingo (9), o Augusto Melo continua pregando um discurso otimista e afirmou que o Corinthians "será passado a limpo" nos próximos dias.