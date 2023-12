Corinthians admite possibilidade de perder Cássio

O Corinthians admite a possibilidade de negociar o goleiro Cássio. O Grêmio monitora.







Publicidade

Publicidade

O Corinthians quer reformular o elenco para 2024 e não descarta negociar o capitão Cássio em caso de boa proposta. O contrato vai até o fim de 2024.





O presidente Augusto Melo e o técnico Mano Menezes gostariam de ter Cássio como opção, mas entendem que o jogador de 36 anos estuda a possibilidade de viver novos ares depois de uma temporada difícil.

Publicidade





Não há "desespero" pela possível saída de Cássio por causa da presença de Carlos Miguel, de 25 anos. O goleiro reserva é considerado pronto por quem vive o dia a dia do clube. Ivan volta de empréstimo do Vasco.





O Grêmio, clube que revelou Cássio, monitora a situação. Ele é o nome preferido do técnico Renato Gaúcho, que ainda não cravou a renovação.





No último sábado, já ciente do interesse do Grêmio, Cássio disse que não sabe se continua. A declaração causou estranheza no Corinthians e alertou a diretoria para a movimentação do goleiro pela possível transferência.





Essa definição deve ocorrer nas próximas semanas. Augusto Melo pretende conversar com Cássio e seus representantes para saber o que o ídolo pretende de fato para 2024. Se o presidente sentir que Cássio está interessado, pode até ocorrer a renovação do contrato.