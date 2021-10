Corinthians ataca Sport com Gabriel Pereira

O Corinthians está invicto no Campeonato Brasileiro há dez jogos, em uma série que coincide com as chegadas de Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian. Além de acrescentar qualidade à equipe, esses jogadores ajudaram na evolução de peças que já faziam parte do elenco, como Gabriel Pereira.



Meia-atacante revelado no Parque São Jorge e promovido ao time profissional em 2020, o atleta de 20 anos é o que mais consegue dribles em média no Nacional. São 4,3 por partida, segundo o site Footstats.





Hábil, o garoto passou a se destacar justamente após a integração dos reforços e vem ganhando sequência como titular. Ele começou as últimas cinco partidas e está novamente escalado para o duelo deste sábado (9), contra o Sport, às 16h30. Globo e SporTV vão exibir o confronto, marcado para a Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

As apresentações de Pereira têm chamado a atenção dos companheiros. Giuliano foi o último a lhe tecer elogios.



"Ele está num momento espetacular, cresceu muito, está ganhando confiança. É talentoso, dedicado, esperamos que ele continue nesse caminho", disse o meia. "Quando esses meninos entram para jogar, eles entram leves, mais soltos. A responsabilidade não é toda deles", acrescentou.



O driblador Pereira ainda busca uma eficiência maior nas conclusões. Em 18 partidas pelo Corinthians, ele conseguiu apenas um gol, contra o Atlético-GO.



De qualquer maneira, o jovem é uma preocupação para o Sport, que ainda está na zona de rebaixamento, mas vem de vitórias sobre Grêmio e Juventude. O técnico Gustavo Florentín quer conter os atletas experientes que dão cadência ao adversário, mas também precisa ter atenção com Gabriel.



"A gente conseguiu ter esse balanço, essa mistura", afirmou Giuliano, de 31 anos, que vem formando boa parceria no meio com Renato Augusto, de 33. "Não adianta só ter jogadores velozes ou só jogadores que pensam o jogo. A gente consegue ter essa mistura."



A mescla rendeu ao Corinthians cinco vitórias e cinco empates nas últimas dez rodadas. O time de Sylvinho subiu para a quinta colocação e agora tem a oportunidade de entrar no grupo dos quatro primeiros da tabela.



Nessa tentativa, não poderá contar com Willian, um dos reforços que mudaram a cara do time. O atleta de 33 anos, com dores na coxa esquerda, ganhou descanso e não viajou a Pernambuco.





Assim, o Corinthians deverá ter a seguinte escalação: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Róger Guedes e Jô.





Estádio: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Horário: 16h30 (de Brasília) deste sábado (9)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: TV Globo, SporTV e Premiere