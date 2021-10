Sylvinho atinge 40% de aproveitamento com Corinthians em Itaquera

Pela primeira vez desde que chegou ao Corinthians, em maio, Sylvinho conseguiu superar a marca de 40% de aproveitamento dos pontos disputados na Neo Química Arena. Com o triunfo diante do Bahia por 3 a 1 na terça-feira (5), o clube alvinegro somou sua quarta vitória em casa sob o comando do treinador e deixou o grupo dos piores mandantes da Série A do Campeonato Brasileiro.



Considerando a partida pela Copa do Brasil, Sylvinho soma 16 pontos em 39 disputados em Itaquera. São quatro vitórias (Sport, Ceará, Palmeiras e Bahia), quatro empates (São Paulo, Internacional, Juventude e América-MG) e cinco derrotas (Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Flamengo e Atlético-GO, duas vezes). Foram 16 gols a favor e 16 gols contra.



Os números ainda são tímidos, mas representam uma melhora significativa do Corinthians. Na Neo Química Arena, agora são cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias e dois empates. A última derrota aconteceu para o Flamengo, em 1º de agosto, quando os reforços de peso contratados pela diretoria ainda não haviam estreado.

Além da melhora técnica da equipe, ainda há também o retorno da torcida às arquibancadas da Arena. Contra o Bahia, o Corinthians teve 10.470 pagantes em Itaquera e registrou lucro de R$ 168,2 mil com a bilheteria. Restam mais dois jogos com restrição de público -Fluminense (30%) e Chapecoense (50%), e depois as cinco últimas partidas poderão ter casa cheia.