Corinthians busca virada na Libertadores; veja destaques do esporte na TV

Trabalho físico impressiona e o Londrina EC não sofre com lesões em 2025

O Londrina tem se destacado no Campeonato Paranaense por diversos fatores e um deles é o físico dos jogadores. Com 2,1 mil quilômetros de estrada percorridos na primeira fase para os jogos fora de casa e com um acúmulo de 11 partidas em 33 dias, o Tubarão