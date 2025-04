Trabalho físico impressiona e o Londrina EC não sofre com lesões em 2025

O Londrina tem se destacado no Campeonato Paranaense por diversos fatores e um deles é o físico dos jogadores. Com 2,1 mil quilômetros de estrada percorridos na primeira fase para os jogos fora de casa e com um acúmulo de 11 partidas em 33 dias, o Tubarão saiu ileso e nenhum atleta teve lesão muscular, exceto por um desconforto do atacante Pablo, que sentiu dores na coxa após uma pancada e ficou fora de três jogos.





Responsável pelo trabalho físico dos atletas, o preparador Guilherme Strass revelou em entrevista ao programa Bate-Bola, da Paiquerê 91,7 que o trabalho tem sido positivo e que alguns jogadores chamam a atenção no dia a dia. Segundo o profissional, o veterano Wallace, de 37 anos, e o próprio Pablo, de 22, se destacam por motivos diferentes no quesito.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“O Wallace, com a idade que tem, você pensa: ele teve uma temporada com 54 jogos no Brusque (em 2024). E como você pensa o trabalho com o atleta? Ele não tem como treinar como o Caio (companheiro de zaga de 20 anos) treina, mas quando você vê ele treinando em campo, logo se entende o porquê de ele ter conseguido jogar tantos jogos. É mais fácil com ele porque ele se conhece pela característica, pelo tempo que tem no futebol, pela experiência dele”, disse o preparador físico do Londrina, que seguiu.





“Individualmente, até brinco com algumas situações, quem é um cavalo é o Pablo. Ele tem uma característica física individual. Não faz muita musculação, mas isso é próprio dele. Por exemplo, trabalhei no Maringá e me impressionei com o Matheus Bianqui (ex-Londrina, atualmente no Coritiba), é muito parecido com o Pablo. Ele tem uma característica física impressionante. O Pablo tem um pouco disso. Ele performa muito no dia a dia, e essa é uma característica individual dele”, elogiou Strass.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA