Corinthians celebra 25 anos do Mundial e luta para recuperar relevância internacional

A final do Mundial de Clubes de 2000 teve um coro quase ininterrupto, entoado pelos cerca de 25 mil corintianos presentes no Maracanã. "Ô, ô, ô, todo-poderoso Timão", cantou o bando, apoio vital para um time brilhante, mas extremamente desgastado.





Vampeta, Ricardinho e Edílson, figuras importantes na campanha, não suportaram os 120 minutos de duelo sem gols com o Vasco, no Rio de Janeiro. Substituídos, viram de fora o triunfo por 4 a 3 nos pênaltis, ápice do Corinthians do fim do século 20, também campeão brasileiro em 1998 e 1999.





Daquele 14 de janeiro para cá, o time conquistou sete Campeonatos Paulistas, duas Copas do Brasil e quatro Campeonatos Brasileiros. Obteve também o sonhado título da Copa Libertadores, em 2012, seguido do bi mundial e do triunfo na Recopa Sul-Americana.





Os últimos anos, porém, não têm sido fáceis para aqueles que se habituaram a gritar "todo-poderoso Timão". Eles não berram "é campeão" desde 2019, um jejum de seis anos que já é o maior do período de seca, entre os Paulistas de 1954 e 1977. Internacionalmente, a equipe não chegou nem perto de nenhum troféu depois da Recopa de 2013.





Cheio de problemas administrativos, com uma dívida declarada de R$ 2,4 bilhões, o Corinthians se acostumou a lutar contra o rebaixamento no Brasileiro. Foi o que ocorreu novamente em 2024, até que ocorresse uma surpreendente arrancada, com nove vitórias nas últimas nove rodadas. O alvinegro pulou da 18ª para a sétima colocação e obteve uma vaga na fase preliminar da Libertadores.





Os problemas administrativos estão muito longe de acabar -basta observar que o clube atrasou os salários de dezembro e que o presidente Augusto Melo encara dois processos de impeachment, por "gestão temerária". Mas o término positivo do ano em campo e a vaga na principal competição sul-americana levaram os torcedores a sonhar novamente com um time internacionalmente relevante.





O interesse estrangeiro na equipe cresceu bastante com a midiática contratação em setembro do atacante holandês Memphis Depay, de 30 anos, nome conhecido do futebol europeu. Ele de cara soube lidar com a torcida, correspondeu em campo (foram sete gols e quatro assistências em 14 jogos) e ajudou dois jogadores a subir bastante de produção, o meia argentino Rodrigo Garro e o atacante Yuri Alberto.





Como não ocorria havia bastante tempo, o corintiano começou o ano demonstrando otimismo, que poderá ou não ser justificado. Antes de pôr a confiança à prova, ele celebra os 25 anos do dia em que foi todo-poderoso.





"Foi o melhor time em que joguei em toda a minha vida", resumiu o ex-zagueiro Fábio Luciano. Ele havia acabado de chegar da Ponte Preta, ainda um jovem de 24 anos, e não tinha o desgaste de seus companheiros, campeões brasileiros em 22 de dezembro de 1999, em decisão contra o Atlético Mineiro.





"A gente tinha acabado de disputar o Brasileiro até o final, sem descansar, e a caminhada antes da decisão foi dura", afirmou o capitão Rincón, que morreu em 2022, em acidente de carro. "Por isso, o jogo contra o Vasco foi tão difícil. O time deles estava descansado e contava com muitos jogadores de qualidade: Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano, Felipe..."





O Corinthians estava no Grupo A daquele Mundial, o primeiro organizado pela Fifa (Federação Internacional de Futebol). Campeão nacional também em 1998, o time entrou na disputa como o representante do país-sede. Já o Vasco ganhou sua vaga como campeão da Copa Libertadores de 1998. O critério confuso gerou reclamações do Palmeiras, que conquistou a Libertadores em 1999.





A disputa foi dividida ente São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital paulista, no estádio do Morumbi, o Corinthians venceu o Raja Casablanca por 2 a 0, empatou com o Real Madrid por 2 a 2 e derrotou o Al Nassr por 2 a 0, avançando como primeiro do grupo, no saldo de gols, à decisão.





No Maracanã, no Rio, o Vasco fez 2 a 0 no South Melbourne, triunfou sobre o Manchester United por 3 a 1 e superou o Necaxa por 2 a 1. E foi à final, também no Maracanã, um jogo truncado que ficou no 0 a 0 até o fim da prorrogação.





Nos pênaltis, Rincón, Fernando Baiano, Luizão e Edu marcaram para o Corinthians. Marcelinho parou no goleiro Helton, mas o erro não custou o título. Pelo Vasco, balançaram a rede Romário, Alex Oliveira e Viola. Gilberto teve sua cobrança defendida por Dida. E Edmundo chutou para fora a última bola do campeonato.