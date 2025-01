Londrina EC anuncia novo patrocinador máster para as camisas

O Londrina e a Cimerian, líder nacional em equipamentos de musculação, anunciam uma parceria estratégica para a temporada de 2025. A Cimerian será a patrocinadora oficial do clube, com sua marca estampada na camisa do time e presente em entrevistas e eventos realizados pelo Tubarão, também foram os equipamentos escolhidos pela equipe de preparação física do LEC para treinar os atletas, nas academias Drako.





Nascida em Londrina, a Cimerian tem uma trajetória de sucesso e compromisso com a qualidade. Com mais de 75 equipamentos em seu portfólio, a empresa é reconhecida como a melhor marca de equipamentos no mercado nacional. Sua fábrica, que se estende por mais de 35 mil metros quadrados, é um verdadeiro centro de excelência, produzindo mensalmente mais de 3.000 máquinas de alta performance.

Para Marcio Jordis, o CEO da Cimerian, esta parceria simboliza a união de duas forças do Norte do Paraná: “A Cimerian nasceu aqui, em Londrina, e valorizamos nossa origem e nossa gente. Essa parceria com o Londrina Esporte Clube é uma celebração de tudo o que essa região representa: paixão, trabalho e busca pela excelência.”





Raphael Melo, gerente de Marketing e Negócios do Londrina, reforça a importância da parceria: "O Londrina Esporte Clube tem o prazer de anunciar uma nova e importante parceria com a Cimerian. A empresa, referência no mercado de fitness, será patrocinadora oficial do clube e fornecerá toda a estrutura necessária para a preparação física dos atletas alvicelestes. Essa união representa um investimento no futuro do futebol londrinense e demonstra o compromisso de ambas as partes em buscar a excelência".





Com forte presença no mercado nacional e reconhecida por sua inovação e qualidade, a Cimerian traz para o Londrina não apenas um patrocínio, mas uma parceria que promete elevar o nível de preparação física dos atletas. A empresa, que já é um pilar no meio bodybuilder do país, agora estende sua expertise para o futebol, prometendo contribuir para o desenvolvimento e performance dos jogadores do Tubarão.