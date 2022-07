Corinthians derrota Flamengo com gol contra no Brasileiro

O Corinthians venceu o Flamengo na tarde deste domingo (10) na Neo Química Arena pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol saiu aos oito minutos da etapa complementar - Rodinei marcou contra o time da Gávea.

Com o resultado, o Timão garantiu a vice-liderança da competição com 29 pontos - um atrás do líder Palmeiras. O Fla é 9º, com 21 pontos.





A equipe paulista volta a campo na quarta-feira (13), pela Copa do Brasil, na Vila Belmiro contra o Santos, às 21h30. Pelo Brasileiro, o jogo é sábado (16), quando visita o Ceará às 21h.





Também pela Copa do Brasil, o time carioca recebe o Atlético-MG na quarta às 21h30. No sábado, pela Série A, recebe o Coritiba às 19h.

