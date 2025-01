Corinthians derruba bloqueio e usa dinheiro da Globo para quitar salários

O Corinthians vai acertar os salários atrasados de janeiro, com elenco e comissão técnica, nesta quarta-feira (22), com o dinheiro da premiação do Campeonato Brasileiro de 2024.





O time alvinegro conseguiu derrubar um bloqueio judicial que impedia o acesso ao dinheiro depositado pela Globo, referente à premiação pelo sétimo lugar na tabela do Brasileiro - cerca R$ 33,7 milhões pela colocação.

O UOL apurou que as cotas televisivas do Corinthians estavam bloqueadas pela 1ª Vara Cível do Tatuapé. As cotas entraram como garantia para a Caixa no pagamento da dívida da Arena. Segundo fontes da diretoria alvinegra, o clube pagou cerca de R$ 100 milhões em dívidas com o banco federal só com direitos de transmissão.

Quando a Caixa soube que as cotas televisivas estavam bloqueadas, entrou com uma execução na Justiça Federal para congelar os valores. Neste contexto, a juíza responsável pelo caso determinou que todo o dinheiro das cotas televisivas fosse embargado.

Os valores depositados posteriormente à decisão do Regime Centralizado de Execuções (RCE), também estavam bloqueados. O Timão protocolou o RCE no fim do ano passado.





Por fim, após idas e vindas de agravos, o Corinthians conseguiu ter acesso ao dinheiro ao derrubar a decisão judicial.





O Timão entra em campo na noite desta quarta, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, diante do Água Santa. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).