Corinthians embala com Memphis, Data Fifa, Ramón e 'outra mentalidade'

O Corinthians finalmente embalou na temporada após a chegada de reforços, o efeito Memphis Depay e o tempo maior para trabalhar durante a Data Fifa.



O Corinthians ainda está no Z4 do Brasileirão, mas o momento é positivo e de muita confiança no clube. São quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

O Timão aproveitou muito bem a janela de transferências, principalmente pela chegada de Memphis Depay. O elenco encorpou, e todas as outras contratações têm atuado com frequência: Hugo Souza, André Ramalho, Charles, Talles Magno, José Martínez, Carrillo e Héctor Hernández. Alex Santana era titular antes de grave lesão muscular.



Memphis deixou boa impressão nos dois primeiros jogos, porém, a principal interferência até aqui é fora do campo. O atacante holandês representa esperança ao torcedor.

Com o clima melhor, o trabalho dentro das quatro linhas parece ter deslanchado. O técnico Ramón Díaz transformou o risco de demissão em prestígio com a direção.



O Corinthians espera sair rapidamente da zona do rebaixamento para poder priorizar as taças. O Timão está nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

"O Corinthians tem outra mentalidade, completamente diferente do que vinha passando anteriormente. É agressivo, tem concentração... Sabemos o que queremos e sabemos o que o grupo quer. O mérito é de todos os jogadores, que estão fazendo um esforço enorme para sair desta situação e chegar na final (...) O grupo mudou muito e estou muito contente, esperamos seguir desta maneira", opinou o técnico Ramón Díaz.



AS MUDANÇAS

A melhora do Corinthians vai além dos reforços. Ramón aproveitou o tempo maior de treinamentos durante a última Data Fifa para criar variações táticas. Desde a pausa, são quatro vitórias em cinco jogos.



A comissão técnica viu pontos positivos mesmo na derrota para o líder Botafogo. No mais, ficou muito contente com a produção ofensiva diante do Juventude, Atlético-GO e duas vezes sobre o Fortaleza.

Ramón Díaz tinha dois incômodos principais: os gols bobos sofridos na defesa e a dificuldade para converter as chances criadas. Houve melhora nos dois aspectos.



Alternando entre dois e três zagueiros, o Corinthians não sofre gol há três jogos. No ataque, marcou 12 vezes nas últimas cinco partidas. Em todas fez pelo menos um.

Outro motivo de comemoração nos bastidores é a força adquirida na Neo Química Arena. O Corinthians venceu Flamengo, Juventude, Atlético-GO e Fortaleza em casa depois de uma sequência de cinco jogos sem triunfar.



SEM CADEIRA CATIVA



Ramón Díaz deixa todo o elenco motivado ao fazer alterações jogo a jogo, campeonato a campeonato, sem repetir a equipe titular.



Na vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, o técnico fez questão de colocar Pedro Henrique, que vinha sem jogar. O atacante marcou o último gol.



Outro que recuperou espaço foi Breno Bidon. Xodó da torcida, o jovem havia perdido espaço e agora ganhou uma sequência em campo.



Ramón tem alguns nomes insubstituíveis, como Hugo Souza, André Ramalho e Rodrigo Garro, mas a ideia da comissão é estimular esse rodízio para que a concorrência aumente o nível de todos os atletas.



Com mais confiança e o grupo na mão, o técnico já pensa em criar mais alternativas, como Garro e Coronado juntos. Essa opção foi vista nas vitórias sobre Atlético-GO e Fortaleza e animou o argentino.