Corinthians empata em Itaquera e avança na Libertadores

O Corinthians conseguiu a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores ao empatar com o Always Ready (Bolívia) em 1 a 1, na noite desta quinta-feira (26) na Neo Química Arena, em Itaquera.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Com o resultado, o Timão fechou a fase de grupos na segunda posição do Grupo E com nove pontos, um a menos do que o líder Boca Juniors (Argentina), que derotou o Deportivo Cali (Colômbia) por 1 a 0 também na quinta.

Continua depois da publicidade