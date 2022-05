Corinthians e São Paulo empatam em um gol pelo Campeonato Brasileiro

Corinthians e São Paulo ficaram no empate na Neo Química Arena na tarde deste domingo (22) em jogo do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Timão segue na liderança da Série A com 14 pontos. Com 12, o Tricolor é o terceiro e tem o mesmo número de pontos do segundo, o Palmeiras, e que Atlético-MG e Botafogo.

Aos 50 do primeiro tempo, Calleri marcou o gol sãopaulino. Adson empatou para o time da casa aos 35 da segunda etapa e fechou o placar.