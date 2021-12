Corinthians encaminha renovações de Cássio e Fagner por mais dois anos

Pilares do sistema defensivo do Corinthians, o goleiro Cássio e o lateral Fagner possuem uma oferta de renovação salarial por mais duas temporadas. As negociações com a diretoria do Timão estão em estágio avançado e a assinatura dos novos contratos devem acontecer ainda neste mês. Se confirmado o acordo, a dupla terá vínculo com o Alvinegro até o fim de dezembro de 2024.



Além da extensão do contrato, os jogadores também devem ganhar um aumento salarial. A proposta do Corinthians agradou ao staff tanto de Cássio como de Fagner, que possuem o desejo de permanecer no CT Joaquim Grava. Nos bastidores, o clube dá a renovação como certa e conta com a dupla para as três próximas temporadas.



Além do goleiro e do lateral, o Corinthians planeja se adiantar nas tratativas com outros nomes do elenco que possuem contrato apenas até o fim da próxima temporada. O próximo da lista deve ser o zagueiro Gil, outro pilar do sistema defensivo montado por Sylvinho ao longo do Campeonato Brasileiro deste ano. O volante Roni também deve ser convocado pela diretoria para negociar uma renovação.



A partir desta sexta (10), dia seguinte ao fim da temporada do futebol brasileiro, o Corinthians entra no mercado da bola em busca de reforços para o ano que vem. O primeiro da lista é o volante Paulinho, que já possui acordo de duas temporadas apalavrado com a diretoria. Depois, o clube vai atrás de um centroavante para disputar posição com Jô e outros reforços pontuais para o elenco. Outra prioridade do Alvinegro é o repasse de jogadores que não serão aproveitados no CT Joaquim Grava, como são os casos de Everaldo e Richard.