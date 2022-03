Sem Alison, Santos cogita dois volantes indicados por Fabián Bustos

O Santos cogita a contratação de dois volantes do Barcelona de Guayaquil (EQU) indicados pelo técnico Fabián Bustos: o uruguaio Bruno Piñatares e o brasileiro Leonai Souza. A procura por outro atleta para a posição se dá devido à lesão de Alison. Acertado com o time da Baixada, o jogador de 29 anos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na despedida do Al-Hazem, da Arábia Saudita, e foi descartado. Willian Maranhão, do Bahia, já acertou contrato.



A diretoria santista havia feito acordo pela volta de Alison sete meses depois da venda dos direitos do atleta. O Al-Hazem só pagou uma parcela e deve mais de R$ 3 milhões. O caso segue na Fifa.



Com Willian Maranhão acertado e o pedido de Bustos por dois volantes de marcação, o Santos pensa em Piñatares ou Leonai. Piñatares, de 31 anos, agrada mais e foi com o treinador do Delfín para o Barcelona. Leonai foi revelado pelo Comercial-SP e estava no Plaza Colonia, do Uruguai, até desembarcar em Guayaquil nesta temporada. O clube procura também por outras opções no mercado. Filipe Augusto, livre depois de sair do Damac FC, da Arábia Saudita, foi oferecido e é analisado.



Piñatares e Leonai têm contrato até dezembro de 2022, mas o Barcelona não libera facilmente a dupla. O Santos estuda fazer proposta por um deles e, se não der certo, monitorará ambos para possível pré-acordo a partir de julho pela vinda em 2023.

Situação parecida vive Marlon Freitas, do Atlético-GO. O volante é muito bem avaliado pelo Santos, mas o Dragão conta com ele e não quer vendê-lo mesmo com a possibilidade de saída gratuita. Como o contrato vai até dezembro, o Santos pode negociar pela chegada na próxima temporada. A concorrência é grande.



O Santos contratou Willian Maranhão, procura outro "cão de guarda" e tem negociações em andamento por Byron Castillo e Emmanuel Martinez (ambos dos Barcelona de Guayaquil), Bryan Angulo (Cruz Azul) e Fernando Sobral (Ceará). As conversas com Castillo esfriaram.