Corinthians espera oferta maior por Moscardo e teme queda de Yuri Alberto

O Corinthians acha difícil segurar Gabriel Moscardo para 2024. Ao mesmo tempo, está preocupado com a queda de Yuri Alberto.







Gabriel Moscardo, meio-campista de 18 anos, está na mira de clubes europeus, com Barcelona (ESP) e Chelsea (ING).





Na janela do meio do ano, o Corinthians segurou o volante após uma conversa com o Chelsea sobre proposta que poderia chegar a 25 milhões de euros (R$ 131 mi).

Na ocasião, o Timão entendeu que a joia poderia valer mais e não continuou a negociação. Agora, com a manutenção do interesse e concorrência ao Chelsea na Europa, há boa chance de venda no fim da temporada.





Gabriel Moscardo oscilou após cirurgia de apendicite, mas retomou o espaço. Seu estafe acredita que ele está pronto para atuar em uma equipe europeia em 2024.

A eleição do Corinthians ocorrerá no dia 25 de novembro, e o presidente Duilio Monteiro Alves não é candidato à reeleição, mas tem o poder da caneta até 31 de dezembro. Os candidatos são André Negão, da situação, e Augusto Melo, da oposição.





YURI ABERTO

Duilio revelou que o Corinthians recusou, também no meio do ano, uma proposta por Yuri Alberto. O West Ham, da Inglaterra, ofereceu 16 milhões de euros (cerca de R$ 84 mi).

O Corinthians achou que perder Yuri seria decisivo para as ambições do time e que o centroavante também poderia ter um preço maior no mercado.





O problema é que, apesar do discurso otimista de Duilio, o jogador de 22 anos caiu de rendimento. Não houve novas sondagens e, pelo desempenho recente, dificilmente uma oferta com os mesmos moldes chegará.





Yuri Alberto tem 15 gols em 60 jogos neste ano. A média de 0,41 gol por partida em 2022 caiu para 0,25 neste ano. Ele precisa de 360 minutos em média para balançar as redes.





"Se ele fizer quatro ou cinco gols, volta a valer 35 [milhões de euros]. Tive proposta de 16 milhões de euros por 60% [do West Ham], de sentar na nossa frente", falou Duilio.