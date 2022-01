Corinthians faz primeira atividade com Bambu, novo reforço para a zaga

O Corinthians deu sequência aos trabalhos de pré-temporada no CT Joaquim Grava na tarde desta quinta-feira (20). Sem os titulares, que foram poupados por conta do jogo-treino da véspera diante do Audax-SP, o técnico Sylvinho mandou a campo apenas os reservas.

A chuva, no entanto, atrapalhou os planos da comissão técnica, e a atividade foi interrompida mais cedo do que o previsto. A novidade do dia foi a presença do zagueiro Robson Bambu, zagueiro anunciado no mesmo dia como novo reforço corintiano.

O defensor chegou ao Brasil na semana passada e aguardava a liberação de seus documentos para iniciar os treinamentos com o restante do elenco. O jogador até chegou a calçar as chuteiras, participou do aquecimento, mas, assim como o restante do elenco, precisou deixar o gramado às pressas por conta das fortes chuvas que assolam a região da Grande São Paulo.





Os atletas que atuaram por mais tempo no jogo-treino foram poupados por Sylvinho e ficaram na academia do CT Joaquim Grava. As baixas ficaram por conta do volante Roni, que segue sob os cuidados dos fisioterapeutas por conta de dores musculares, e do meia Ruan Oliveira, desfalque no Corinthians há mais de um ano após cirurgia de reconstrução dos ligamentos.





O elenco alvinegro retorna às atividades nesta sexta (21), quando trabalha em dois períodos. O Corinthians estreia no Campeonato Paulista na próxima terça (25), diante da Ferroviária, e não terá folga até a realização da partida na Neo Química Arena.