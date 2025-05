Corinthians ganha 'reforço' de campeão com seleção sub-20 para Libertadores

O Corinthians terá um "reforço" para a estreia na Pré-Libertadores, contra a VEN (Universidad Central): Breno Bidon.

Breno Bidon já está na Venezuela. O Corinthians chegará ao país somente na véspera do jogo de ida pela segunda fase preliminar da Libertadores, que será disputado na quarta-feira (19), no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas.

Breno Bidon já está na Venezuela. O Corinthians chegará ao país somente na véspera do jogo de ida pela segunda fase preliminar da Libertadores, que será disputado na quarta-feira (19), no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas.