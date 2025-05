Paraná abre inscrições para edital que vai apoiar projetos esportivos

A Secretaria do Esporte, abriu nesta segunda-feira (17) as inscrições para o Edital do Proesporte (Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte).





O edital destina R$ 50 milhões para projetos esportivos a serem executados entre 2026 e 2027. As inscrições para esta nova edição podem ser feitas até o dia 17 de abril.

O montante a ser distribuído é igual ao do Edital 05 - que foi o maior valor voltado ao fomento e incentivo da história do esporte do Paraná, atendendo 302 projetos.





Desde 2018, ano do primeiro edital, já foram destinados R$ 83 milhões para 577 projetos.

O Governo do Estado divide a distribuição dos recursos entre os dois anos, sendo R$ 25 milhões em 2026 e R$ 25 milhões em 2027. Pelo menos 20% do investimento será aplicado em projetos para pessoas com deficiência, outros 10% serão destinados aos Esportes a Motor e 10% para as Ligas Nacionais.





Os projetos podem ser inscritos em cinco áreas: formação esportiva - vivência esportiva; formação esportiva - fundamentação e aprendizagem da prática; excelência esportiva - especialização e aperfeiçoamento; excelência esportiva - alto rendimento; e esporte para a vida toda e readaptação.



